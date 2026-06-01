Dopo un inizio di giugno con temperature elevate e clima soleggiato, la Toscana si prepara a piogge e temporali. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo nel corso della settimana, con piogge sparse e temporali in diverse zone della regione. Le temperature si abbasseranno rispetto ai valori degli ultimi giorni. Le autorità raccomandano attenzione alle condizioni meteorologiche e alle possibili criticità legate al maltempo.

Firenze, 1 giugno 2026 - Dopo una fine di maggio caratterizzato da sole, caldo anomalo e temperature decisamente elevate, l’arrivo di giugno porta con sé un cambio di scenario. E la Toscana si prepara alla svolta meteo proprio in coincidenza con il ponte della Festa della Repubblica. https:www.lanazione.itpisacronacabambino-di-4-anni-si-cab887c8 L’anticiclone molla la presa. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, saranno due i fattori decisivi nelle prossime ore: da una parte l'anticiclone (che ha garantito condizioni stabili negli ultimi giorni) inizierà gradualmente a perdere energia dopo un lungo periodo di dominio, dall'altra si avrà il ritorno del flusso atlantico a latitudini più basse, con l'arrivo di aria più fresca e umida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’estate anticipata subisce una battuta d’arresto: la Toscana si prepara a pioggia e temporali

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