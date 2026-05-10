Toscana pioggia e temporali | allerta meteo per la Festa della Mamma
Domani in Toscana sono previste piogge e temporali che interesseranno diverse zone. L’allerta meteo riguarda in particolare le aree centrali e meridionali della regione, dove i temporali potrebbero essere più intensi. Le temperature nelle zone interne e costiere subiranno variazioni, con un calo nei valori massimi rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteorologica si mantiene sotto osservazione e sono state adottate misure di sicurezza.
? Punti chiave Dove colpiranno con più intensità i temporali previsti per domani?. Come cambieranno le temperature nelle zone centrali e meridionali della regione?. Quali aree dell'Appennino rischiano piogge abbondanti lunedì mattina?. Quando si verificherà il nuovo peggioramento meteorico previsto per metà settimana?.? In Breve Lunedì 11 maggio piogge abbondanti previste su Riviera Apuana, Apuane e Garfagnana.. Venti forti e mare molto mosso colpiranno l'Arcipelago nel pomeriggio di lunedì.. Martedì 12 maggio schiarite al centro-sud con possibili piogge isolate al nord.. Mercoledì 13 maggio temporali sparsi interesseranno le zone centro-meridionali dal pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Torna la pioggia, allerta meteo per la zona centro meridionale della ToscanaFIRENZE – Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani.