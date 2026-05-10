Toscana pioggia e temporali | allerta meteo per la Festa della Mamma

Domani in Toscana sono previste piogge e temporali che interesseranno diverse zone. L’allerta meteo riguarda in particolare le aree centrali e meridionali della regione, dove i temporali potrebbero essere più intensi. Le temperature nelle zone interne e costiere subiranno variazioni, con un calo nei valori massimi rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteorologica si mantiene sotto osservazione e sono state adottate misure di sicurezza.

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