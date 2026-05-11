Pioggia e temporali fino al weekend | meteo Toscana una settimana instabile
Fino al termine della settimana, le previsioni indicano pioggia e temporali diffusi in tutta la regione. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da temperature variabili e da precipitazioni frequenti, che coinvolgono sia le zone collinari che le aree costiere. Gli enti meteorologici segnalano un rapido cambiamento delle condizioni, con annuvolamenti intensi e possibili rovesci temporaleschi nel corso delle giornate.
Firenze, 11 maggio 2026 – Una settimana all’insegna del meteo instabile. Come ci informano dal consorzio Lamma, la nostra regione è interessata da un passaggio di perturbazioni atlantiche provenienti dal nord Europa, una situazione che porterà cieli spesso nuvolosi, rovesci sparsi e temporali intermittenti almeno fino alla fine della settimana. Dopo il peggioramento di queste ore, caratterizzato da piogge più frequenti sulle aree settentrionali, sulle Apuane e lungo l’Appennino, domani, martedì 12, il cattivo tempo concederà una breve tregua. Le schiarite non mancheranno e in diverse zone della regione il sole riuscirà anche a farsi vedere con una certa decisione.🔗 Leggi su Lanazione.it
METEO: TORNANO FORTI PIOGGE E TEMPORALI DALL'ATLANTICO SULL'ITALIA! PAUSA DAL CALDO - ANALISI
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Trovo che: pioggia temporali fulmini siano estremamente belli…. fino all’esatto momento nel quale ti ricordi di aver roba stesa…. e non sei in casa…. ….per chiudere pure le finestre! x.com
? Allerta meteo gialla per pioggia e temporali forti fino a domani sera. Miglioramento dalla mattina di giovedì. ? Condizioni di instabilità con possibili temporali anche di forte intensità ? Si raccomanda attenzione facebook
I temporali non mi raggiungono mai reddit