Pioggia e temporali fino al weekend | meteo Toscana una settimana instabile

Fino al termine della settimana, le previsioni indicano pioggia e temporali diffusi in tutta la regione. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da temperature variabili e da precipitazioni frequenti, che coinvolgono sia le zone collinari che le aree costiere. Gli enti meteorologici segnalano un rapido cambiamento delle condizioni, con annuvolamenti intensi e possibili rovesci temporaleschi nel corso delle giornate.

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Firenze, 11 maggio 2026 – Una settimana all’insegna del meteo instabile. Come ci informano dal consorzio Lamma, la nostra regione è interessata da un passaggio di perturbazioni atlantiche provenienti dal nord Europa, una situazione che porterà cieli spesso nuvolosi, rovesci sparsi e temporali intermittenti almeno fino alla fine della settimana. Dopo il peggioramento di queste ore, caratterizzato da piogge più frequenti sulle aree settentrionali, sulle Apuane e lungo l’Appennino, domani, martedì 12, il cattivo tempo concederà una breve tregua. Le schiarite non mancheranno e in diverse zone della regione il sole riuscirà anche a farsi vedere con una certa decisione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pioggia e temporali fino al weekend: meteo Toscana, una settimana instabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video METEO: TORNANO FORTI PIOGGE E TEMPORALI DALL'ATLANTICO SULL'ITALIA! PAUSA DAL CALDO - ANALISI Notizie correlate Meteo, settimana instabile e fresca: la tendenza fino al weekend del 25 aprileFine d'aprile all’insegna dell'instabilità sull'Europa, con correnti artiche in discesa dal Nordest intervallate da temporanee rimonte... Leggi anche: Meteo, pioggia e cieli grigi su Milano: scatta la fase instabile, attesi temporali. Le previsioni Argomenti più discussi: Prolungata allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage; Meteo: sul Varesotto un mercoledì di pioggia e temporali. Sole col contagocce fino al weekend; Maggio che sa di autunno: in Lombardia forti temporali e temperature a picco. Fino a quando? Le previsioni meteo; Temporali in arrivo e temperature in calo, a Como cambia tutto: quando sarà il picco con 47 mm di pioggia. Trovo che: pioggia temporali fulmini siano estremamente belli…. fino all’esatto momento nel quale ti ricordi di aver roba stesa…. e non sei in casa…. ….per chiudere pure le finestre! x.com I temporali non mi raggiungono mai reddit