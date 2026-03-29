A Vico Equense si è concluso il progetto europeo FinAi, coordinato da First Cisl, dopo essere stato presentato due anni fa a Siena.

Si è concluso a Vico Equense il progetto europeo FinAi coordinato da First Cisl, che fu presentato due anni fa a Siena. Nei locali di Siena Ideale - che collaborò nell’organizzazione dell’evento - furono discussi e scelti gli obiettivi e le tappe del progetto. Il programma dei lavori ha incluso importanti momenti di confronto e condivisione tra sindacati europei, mondo accademico ed esperti. Nell’incontro conclusivo del 24 marzo sono stati presentati e discussi i risultati in una tavola rotonda che ha visto protagonisti la First Cisl, l’ Università di Lovanio, l’ Università pontificia Salesiana, Adapt ed altri esperti. Ha dato il suo contributo il professore Massimo Bianchi, dell’ Università di Siena, che ha affrontato il tema dei rapporti tra la dottrina sociale della Chiesa e l’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena Ideale protagonista a Vico Equense

Articoli correlati

Tragedia a Vico Equense: 30enne muore cadendo in dirupoUna tragedia improvvisa ha scosso la Penisola Sorrentina nel tardo pomeriggio di domenica, lasciando senza vita un uomo di trent’anni.

Maltempo, a Vico Equense rinviata la sfilata delle PacchianelleLa celebre sfilata de “le Pacchianelle”, in programma come sempre il giorno dell’Epifania, è stata rinviata a domenica 11 gennaio 2026.

Tutto quello che riguarda Siena Ideale

Argomenti discussi: Siena Ideale protagonista a Vico Equense.

SIENA IDEALE: QUALE FUTURO PER IL LAVORO NELL'ERA DELL'IA?Si è concluso a Vico Equense il progetto europeo FinAi coordinato da First Cisl, che fu presentato due anni fa a Siena. Infatti, nei locali di Siena Ideale, che collaborò nell’organizzazione dell’even ... oksiena.it

Siena Ideale incontra Proietti: Dialogo sull’alta velocitàUn incontro cordiale su temi alti, subito dopo le celebrazioni cateriniane, ma anche un messaggio politico che in chiave senese ha risvolti non esattamente banali. Sabato pomeriggio, dopo le ... lanazione.it