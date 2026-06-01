Leone XIV e il Signore degli Anelli | perché Gandalf è la voce della speranza cristiana

Un intervento recente ha collegato le parole di un leader religioso a un personaggio noto della letteratura fantasy. Durante un discorso, è stata citata una frase attribuita a Gandalf, il mago della saga, come simbolo di speranza cristiana. La citazione sottolinea l'importanza di agire per migliorare il presente, sradicando il male dai luoghi conosciuti, lasciando un patrimonio “pulito” per le generazioni future.

« Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare». Tutti gli appassionati del Signore degli Anelli, il magnum opus del leggendario scrittore J.R.R. Tolkien, conoscono questa frase come un versetto del Vangelo, e venerano Gandalf che la pronuncia quasi alla stessa stregua di un papa. Leone XIV e l’enciclica tolkeniana. Beh, la citazione letteraria è stata una scelta tutt’altro che casuale per Leone XIV, che l’ha inserita come pilastro della sua prima enciclica Magnifica humanitas, pubblicata ufficialmente il 25 maggio 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Leon XIV y su lucha contra PALANTIR, en Manifica Humanitas, citando a Tolkien

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