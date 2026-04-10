Controlli antidroga della polizia in tutta la città tre giovani arrestati a San Giovanni Galermo

La polizia di Catania ha condotto controlli antidroga in diversi quartieri della città nei giorni scorsi. Durante le operazioni, tre giovani sono stati arrestati a San Giovanni Galermo. Le forze dell’ordine hanno verificato numerosi luoghi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni fanno parte di una serie di interventi coordinati per monitorare la presenza di attività illecite nel territorio.

La polizia di Catania ha effettuato, nei giorni scorsi, servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, con una serie di controlli a tappeto in tutti i quartieri della città. In particolare, i “falchi” della squadra mobile hanno eseguito un blitz nella zona di via Capo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Blitz della polizia a San Giovanni Galermo, pusher arrestati: maxi sequestro di armi e droga Controlli a Nesima, San Giovanni Galermo e Trappeto: raffica di sanzioni e sequestriABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle forze dell’ordine Nei giorni scorsi il commissariato di Nesima ha coordinato un’intensa attività... Droga in via Capo Passero e alimenti irregolari: le immagini dell’operazione della Polizia (VIDEO)La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, una vasta attività di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo e in alcune zone del centro storico, tra piazza dei Martiri e piazza Galatea. I ... catania.liveuniversity.it Controlli antidroga della polizia. Ragazzo denunciato per spaccioControlli antidroga intensificati nei luoghi più frequentati dai giovani, con particolare attenzione alle fasce orarie in cui studenti e minorenni si muovono lungo i percorsi casa-scuola. La Polizia ... lanazione.it