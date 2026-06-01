L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora si esibirà il 4 giugno a Palazzo Serra di Cassano, diretto dal maestro Rosario Peluso. La performance si inserisce in un ciclo di seminari e concerti organizzato dal pianista e musicologo Dario Candela.

Il prossimo giovedì 4 giugno, l’Ensemble Vocale La Vaga Aurora diretto dal maestro Rosario Peluso sarà ospite della odierna giornata dedicata al ciclo di seminari e concerti “PENSARE CON LA MUSICA”, curati dal pianista e musicologo Dario Candela per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, al prestigioso Palazzo di Serra di Cassano, in collaborazione anche con il Conservatorio G. Martucci di Salerno, il Centro Italiano di Musica da Camera e il Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli. Il suddetto concerto de “La Vaga Aurora” è inserito nella sezione Musica e Potere. L’incontro comincerà alle ore 16,30 con un intervento del prof.... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora in concerto il 4 giugno a Palazzo Serra di Cassano

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