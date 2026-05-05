Canti mariani con l' Ensemble Vocale nella chiesa parrocchiale di Caldiero

Da veronasera.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella chiesa parrocchiale di Caldiero si è svolta una serata dedicata ai canti mariani, con l'esibizione dell'Ensemble Vocale locale diretto da Gian Paolo Dal Dosso. Durante l’evento, è stato presente anche il tenore Diego Buratto, che ha preso parte alla serata. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico che ha ascoltato le esecuzioni corali e le interpretazioni del cantante.

Serata di canti mariani con l'Ensemble Vocale di Caldiero diretto da Gian Paolo Dal Dosso e la partecipazione del tenore Diego Buratto. Ai brani musicali verranno alternate alcune letture a cura di Marco Ferro.🔗 Leggi su Veronasera.it

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