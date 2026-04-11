Giovanni Amendola l’uomo che sfidò Mussolini A Palazzo Serra di Cassano Herling Lauro Macry e Ranieri

A cento anni dalla scomparsa di Giovanni Amendola, figura nota come uno degli oppositori più decisi del fascismo dopo la marcia su Roma, si terrà un evento martedì 14 aprile alle 17. La cerimonia si svolgerà a Palazzo Serra di Cassano e vedrà la partecipazione di personalità come Herling, Lauro, Macry e Ranieri. L'incontro intende ricordare il ruolo di Amendola nel periodo storico e il suo impegno contro il regime.

A cento anni dalla morte di Giovanni Amendola, tra i più lucidi e coraggiosi oppositori del fascismo in seguito alla marcia su Roma, martedì 14 aprile alle ore 17.30, a Napoli, presso l’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14-15, sarà presentato il volume L’uomo che sfidò Mussolini. Giovanni Amendola, antifascista liberale di Antonio Carioti. All’incontro, organizzato da Officina repubblicana, interverranno, insieme all’autore, Marta Herling, Francesco Saverio Lauro, Paolo Macry e Umberto Ranieri. Il volume ricostruisce la figura di Amendola, leader della secessione dell’Aventino e tra i primi a denunciare la natura totalitaria del regime mussoliniano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Dai ‘ragionevoli dubbi’ su Garlasco a ‘l’uomo che sfidò Mussolini’, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana... Giovanni Palatucci: 81 anni dopo, onore al polizero che sfidò il nazismo salvando vite.Ricorrono oggi gli 81 anni dalla scomparsa di Giovanni Palatucci, funzionario di polizia morto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945. Temi più discussi: Presentazione del libro L'uomo che sfidò Mussolini. Giovanni Amendola antifascista liberale di Antonio Carioti (Edizioni Laterza, 2026); Giovanni Amendola, 100 anni fa la morte: il coraggio di un uomo contro il fascismo; Conferita la Medaglia della Città alla memoria di Giovanni Amendola nel centenario della morte; Sarno ricorda Giovanni Amendola a cento anni dalla morte. Giovanni Amendola e Silvio Trentin contro la dittatura: il loro carteggio a cent'anni dalla morte del politico e giornalista morto per il pestaggio fascistaCento anni fa, il 7 aprile 1926, moriva in Francia, l'antifascista liberale Giovanni Amendola. «Mio nonno morì esule a Cannes per i postumi di una brutale aggressione fascista ... ilgazzettino.it Sarno ricorda Giovanni Amendola a cento anni dalla morteDonata al comune del salernitano la camicia insanguinata che l'uomo politico indossava quando fu aggredito dalle squadracce fasciste ... rainews.it Oggi nella sala conferenze di San Vincenzo gli studenti hanno partecipato all’incontro-dibattito “Il coraggio delle idee”, dedicato a Giovanni Amendola nel centenario della sua morte. Ospite della giornata è stato Giovanni Amendola, nipote dello statista antifas - facebook.com facebook Perché Giovanni Amendola, la sua vita, il suo esempio ci dice, deve dirci di oggi. Un intervento in aula x.com