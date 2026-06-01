Lenergy Pisa Beach Soccer secondo successo sardo

Notizia in breve

Lenergy Pisa Beach Soccer ha subito la seconda sconfitta in queste partite, questa volta contro una squadra sarda. La formazione toscana ha schierato Bernardeschi, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Gneri, Datinha, Remedi, Casapieri, Pugliese, Tararà e Mogavero. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole per Pisa, confermando il secondo ko consecutivo nel torneo.