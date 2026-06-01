Lenergy Pisa Beach Soccer secondo successo sardo
Lenergy Pisa Beach Soccer ha subito la seconda sconfitta in queste partite, questa volta contro una squadra sarda. La formazione toscana ha schierato Bernardeschi, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Gneri, Datinha, Remedi, Casapieri, Pugliese, Tararà e Mogavero. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole per Pisa, confermando il secondo ko consecutivo nel torneo.
Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Gneri, Datinha, Remedi, Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero. All.: Marrucci.We Beach Catania: Giordani, Paulinho, Eudin, Panarello, Milazzo, Zurlo, Giuffrida, Percia Montani, La Torre, Costa, Bucolo, Veca. All.: Giuffrida.Reti: 4’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
SERIE A Q8 BEACH SOCCER 2026 | GIORNATA 2 | LENERGY PISA VS WE BEACH CATANIA | LIVE
Notizie e thread social correlati
Lenergy Pisa Beach Soccer, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025Sette giocatori del Lenergy Pisa Beach Soccer sono stati selezionati tra i candidati ai Beach Soccer Stars 2025, riconoscimenti internazionali che...
Lenergy Pisa Beach Soccer, sei convocati in nazionaleLenergy Pisa Beach Soccer è tra le squadre convocate dalla nazionale italiana per un raduno che si svolgerà al CPO di Tirrenia dal 23 al 27 marzo...
Temi più discussi: Presentata la stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer; Serie A Beach Soccer. Lenergy Pisa BS, buona la prima contro il Cagliari: 6-4; Lenergy Pisa BS, secondo successo sardo -; Pisa Beach Soccer, doppio colpo e vetta solitaria.
| - Nella Poule Scudetto 2026 di Serie A Q8 Beach Soccer, una partita ricca di emozioni e gol, ma a sorridere è il Lenergy Pisa, che supera il We Beach Catania per 4-3 x.com
Lenergy Pisa corsaro in Sardegna, vittoria al debuttoPisa, 31 maggio 2026 – Debutto vincente per il Lenergy Pisa Beach soccer, che a Castelsardo supera il Cagliari 6-4 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. La squadra di Marrucci ... lanazione.it
Sinergia tra Lenergy Pisa Beach Soccer e il PanathlonPisa, 11 novembre 2024 - Lenergy Pisa Beach Soccer e Panathlon, movimento internazionale impegnato nella diffusione della cultura e dell’etica sportiva, uniscono le forze in una nuova sinergia a ... lanazione.it