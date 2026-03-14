Lenergy Pisa Beach Soccer sei convocati in nazionale

Lenergy Pisa Beach Soccer è tra le squadre convocate dalla nazionale italiana per un raduno che si svolgerà al CPO di Tirrenia dal 23 al 27 marzo 2026. La formazione si prepara così alla prossima stagione, riunendo i giocatori per gli allenamenti e le eventuali valutazioni tecniche. La convocazione riguarda un periodo di allenamenti ufficiali e si inserisce nel calendario di preparazione della squadra nazionale.

In vista della nuova stagione, la Nazionale italiana torna sulla sabbia del CPO di Tirrenia per un raduno in programma dal 23 al 27 marzo 2026. Per l’occasione il CT Emiliano Del Duca ha convocato ben sei giocatori protagonisti lo scorso anno con il Lenergy Pisa BS. Confermati i pilastri Leandro Casapieri e Tommaso Fazzini, tra i convocati figura anche Luca Remedi, altro campione d’Europa in carica con la maglia azzurra. A questi si aggiungono i giovani Tommaso Bernardeschi e Francesco Mogavero, cresciuti nel settore giovanile nerazzurro e campioni d’Italia a Cirò Marina, oltre a Leonardo Tararà, capocannoniere del Campionato Under 20 e altro protagonista dell’importante stagione dei giovani nerazzurri, culminata con un doppio podio fra Coppa Italia e Play-off Scudetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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