Lenergy Pisa Beach Soccer buona la prima

Nella partita di esordio, la squadra di beach soccer ha schierato Coppola, Dmais, Margiotta, Lucão, Andrea Perra, Orlandi, Eliott, Manuel Perra, D’Amico e Fantinato.

Cagliari BS: Coppola, Dmais, Margiotta, Lucão, Andrea Perra, Orlandi, Eliott, Manuel Perra, D’Amico, Fantinato. All.: Franzoni.Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Gneri, Datinha, Remedi, Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero. All.: Marrucci.Reti: Fazzini; Ardil, Hulk. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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