Lenergy Pisa Beach Soccer inizia il campionato

Parte ufficialmente il Campionato di Serie A Q8 di Beach Soccer 2026 e il Lenergy Pisa BS inaugurerà la propria stagione nella tappa di Castelsardo (SS), teatro delle prime giornate della Poule Scudetto. Esordio fissato per sabato 30 maggio alle ore 18:45 contro il Cagliari BS, con diretta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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