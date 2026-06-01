Lenergy Pisa Beach Soccer inizia il campionato
Il campionato di Serie A Q8 di Beach Soccer 2026 è iniziato. La prima giornata si gioca a Castelsardo, in provincia di Sassari, dove il Lenergy Pisa BS disputa le prime partite della Poule Scudetto. La squadra toscana affronta le prime sfide della stagione in un torneo che segna l’avvio ufficiale del campionato. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina sarda, con le partite che si susseguono nel weekend.
Parte ufficialmente il Campionato di Serie A Q8 di Beach Soccer 2026 e il Lenergy Pisa BS inaugurerà la propria stagione nella tappa di Castelsardo (SS), teatro delle prime giornate della Poule Scudetto. Esordio fissato per sabato 30 maggio alle ore 18:45 contro il Cagliari BS, con diretta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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HIGHLIGHTS: Lenergy Pisa vs WeBeach Catania Immagini e commento a cura di LND #Serieabs2016 ##PisaOvunque #BeachSoccer facebook
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