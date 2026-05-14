Lenergy Pisa Beach Soccer ecco il girone europeo

La stagione di beach soccer sta per iniziare e il Lenergy Pisa Beach Soccer ha annunciato il girone europeo in cui sarà inserito. La squadra si prepara a disputare diverse partite sia in Italia che nel continente, con impegni programmati in varie competizioni ufficiali. Sono state rese note le avversarie e le date delle partite in calendario, che vedranno il club coinvolto in incontri ufficiali a livello internazionale. La partecipazione europea rappresenta un passo importante nel cammino della squadra.

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