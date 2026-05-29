Presentata la stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer
La stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer è stata presentata lunedì 25 maggio al Bagno Italia di Marina di Pisa. L’evento ha annunciato l’avvio della nuova stagione, senza ulteriori dettagli su competizioni o programmi. La presentazione si è svolta in una serata dedicata agli addetti ai lavori e agli appassionati presenti sul posto. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali o informazioni aggiuntive sui partecipanti o sugli obiettivi della squadra.
Serata di presentazione della stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer, andata in scena lunedì 25 maggio presso il Bagno Italia di Marina di Pisa. Alla presenza di istituzioni, sponsor e partner commerciali, il club nerazzurro ha svelato obiettivi, volti nuovi e programmi di una stagione che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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