Presentata la stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer

Notizia in breve

La stagione 2026 del Lenergy Pisa Beach Soccer è stata presentata lunedì 25 maggio al Bagno Italia di Marina di Pisa. L’evento ha annunciato l’avvio della nuova stagione, senza ulteriori dettagli su competizioni o programmi. La presentazione si è svolta in una serata dedicata agli addetti ai lavori e agli appassionati presenti sul posto. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali o informazioni aggiuntive sui partecipanti o sugli obiettivi della squadra.