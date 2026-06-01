Legnini lancia i Comitati di quartiere i primi saranno Brecciarola-Santa Filomena e Madonna delle Piane-San Martino

Notizia in breve

Il candidato sindaco del centrosinistra ha annunciato la creazione di Comitati di quartiere, con i primi due previsti nelle zone di Brecciarola-Santa Filomena e Madonna delle Piane-San Martino. Questa decisione deriva dagli incontri pubblici svolti sul territorio, durante i quali si è deciso di istituire un comitato per ogni area urbana. L’obiettivo è coinvolgere i residenti nelle questioni locali e migliorare la gestione delle aree. La proposta è stata comunicata ufficialmente durante gli incontri con i cittadini.