Legnini lancia i Comitati di quartiere i primi saranno Brecciarola-Santa Filomena e Madonna delle Piane-San Martino
Il candidato sindaco del centrosinistra ha annunciato la creazione di Comitati di quartiere, con i primi due previsti nelle zone di Brecciarola-Santa Filomena e Madonna delle Piane-San Martino. Questa decisione deriva dagli incontri pubblici svolti sul territorio, durante i quali si è deciso di istituire un comitato per ogni area urbana. L’obiettivo è coinvolgere i residenti nelle questioni locali e migliorare la gestione delle aree. La proposta è stata comunicata ufficialmente durante gli incontri con i cittadini.
Continuano gli incontri pubblici del candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Legnini sul territorio, durante i quali è maturata l’idea di istituire costituire un Comitato di quartiere per ciascuna delle aree di riferimento della città.“I grandi quartieri di Chieti hanno un’identità molto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.
Notizie e thread social correlati
Amministrative 2026, Legnini va nei quartieri: si parte con l'incontro a Santa FilomenaGiovanni Legnini, candidato sindaco di centrosinistra, ha avviato il percorso di incontri con i cittadini nei quartieri.
Ammimistrative 2026: Legnini lancia l'idea del "kilometro verde", prossimo incontro con i cittadini a San MartinoIl candidato sindaco del centrosinistra ha avviato una serie di incontri nei quartieri della città, iniziando da Santa Filomena, dove l’evento ha...