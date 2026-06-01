Legnini lancia i Comitati di quartiere i primi saranno Brecciarola-Santa Filomena e Madonna delle Piane-San Martino

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il candidato sindaco del centrosinistra ha annunciato la creazione di Comitati di quartiere, con i primi due previsti nelle zone di Brecciarola-Santa Filomena e Madonna delle Piane-San Martino. Questa decisione deriva dagli incontri pubblici svolti sul territorio, durante i quali si è deciso di istituire un comitato per ogni area urbana. L’obiettivo è coinvolgere i residenti nelle questioni locali e migliorare la gestione delle aree. La proposta è stata comunicata ufficialmente durante gli incontri con i cittadini.

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Continuano gli incontri pubblici del candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Legnini sul territorio, durante i quali è maturata l’idea di istituire costituire un Comitato di quartiere per ciascuna delle aree di riferimento della città.“I grandi quartieri di Chieti hanno un’identità molto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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