Ammimistrative 2026 | Legnini lancia l' idea del kilometro verde prossimo incontro con i cittadini a San Martino

Il candidato sindaco del centrosinistra ha avviato una serie di incontri nei quartieri della città, iniziando da Santa Filomena, dove l’evento ha registrato una partecipazione numerosa. Durante l’appuntamento, è stata proposta l’idea del “kilometro verde” come progetto per il futuro. Il prossimo incontro con i cittadini si terrà a San Martino, nel quadro di un percorso di confronto avviato in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Molto partecipato, a Santa Filomena, il primo degli incontri promossi dal candidato sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini, nei quartieri. In tanti, nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, all’hotel Iacone, in una delle zone strategiche della città, presenti i candidati, tanti cittadini e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, Legnini va nei quartieri: si parte con l'incontro a Santa FilomenaInizia da Santa Filomena il ciclo di incontri nei quartieri promosso da Giovanni Legnini, candidato sindaco di centrosinistra. Perugia fa scuola sulla gestione del verde: delegazioni da sei paesi europei a San Martino degli ArmeniA seguire i lavori e dare il benvenuto agli esperti europei e alle città partner è stato l’assessore all’ambiente David Grohmann Perugia ha fatto...