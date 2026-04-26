Amministrative 2026 Legnini va nei quartieri | si parte con l' incontro a Santa Filomena

Giovanni Legnini, candidato sindaco di centrosinistra, ha avviato il percorso di incontri con i cittadini nei quartieri. Il primo appuntamento si è svolto a Santa Filomena, dove Legnini ha incontrato residenti e rappresentanti locali. L’iniziativa proseguirà con altri incontri in diverse zone della città, con l’obiettivo di ascoltare direttamente le esigenze dei quartieri.

Inizia da Santa Filomena il ciclo di incontri nei quartieri promosso da Giovanni Legnini, candidato sindaco di centrosinistra.Il primo appuntamento è per lunedì 27 aprile, alle ore 18.30, all’Hotel Iacone, in viale Abruzzo, al centro della zona di Santa Filomena, primo di una serie di incontri.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, Legnini parte dello Scalo: fissata l'inaugurazione di una delle sedi elettoraliDopo la presentazione ufficiale della coalizione in uno dei luoghi più iconici del centro città, la villa comunale, Giovanni Legnini parte da Chieti... Legnini parte da Santa Maria, il candidato sindaco incontra i rappresentanti del comitato [FOTO]Il candidato sindaco Giovanni Legnini parte da Santa Maria dove venerdì ha incontrato residenti e comitati per fare il punto sugli interventi e sui... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Amministrative 2026, candidati e liste a sostegno di Giovanni Legnini; Amministrative 2026, Legnini apre una sede elettorale anche in centro città; Comunali Chieti, Legnini apre il comitato elettorale allo Scalo: Serve un vero centro cittadino; Legnini inaugura il secondo comitato e dà voce ai candidati più giovani [FOTO]. buon pranzo da Sora: Santa Filomena - facebook.com facebook