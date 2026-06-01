Viene ricordato il fondatore di Legambiente Lombardia, che ha guidato l'associazione fino al 1993. È stato lui a avviare il progetto di differenziata, contribuendo alla diffusione del riciclo e della tutela ambientale. La giornata serve a celebrare il suo ruolo nel promuovere pratiche sostenibili e l’impegno per la tutela del territorio. La memoria si concentra sul suo contributo alla crescita dell’associazione e alle iniziative ambientali in Lombardia.

Un momento per ricordare Carlo Monguzzi, fondatore e presidente di Legambiente Lombardia fino al 1993. Appuntamento il 4 giugno alle 18 in Cascina Nascosta (viale Alemagna 14) «per condividere ricordi e storie sull'impegno che ha lasciato in eredità all'associazione». «Un grande combattente delle battaglie ambientaliste. Un uomo di squadra e al tempo stesso un solista, Carlo Monguzzi ha partecipato alla vita della Lombardia tenendo sempre salda la sua passione per l'ambiente e per la politica» lo ricordava con queste parole l'associazione ambientalista il giorno dopo la sua scomparsa, il 13 aprile. Nato il 18 settembre del 1951, laureato in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legambiente ricorda il fondatore Monguzzi. Avviò la differenziata

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