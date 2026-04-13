Morto Carlo Monguzzi fondatore di Legambiente portò la raccolta differenziata in Lombardia

È scomparso oggi Carlo Monguzzi, noto per essere stato il fondatore di Legambiente e dei Verdi. Aveva 74 anni e ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale a Milano. Durante la sua carriera ha contribuito alla promozione della raccolta differenziata in Lombardia. La sua figura è ricordata per il suo impegno nel settore ambientale e politico.

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