Falso tampone per il Green pass | bufera su Evangelisti capogruppo FdI in Regione Emilia-Romagna Dimissioni

Il 26 marzo 2026, una politica di rilievo in Regione Emilia-Romagna è stata condannata a una multa di 3.000 euro a seguito di un procedimento legale relativo a un presunto utilizzo di un tampone falso per ottenere il Green Pass. La vicenda ha suscitato polemiche e richieste di dimissioni da parte di alcuni esponenti politici.

Bologna, 26 marzo 2026 – Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, è stata condannata a una multa di 3.150 euro per aver chiesto un falso tampone al fine di ottenere il Green pass. E ora sulla meloniana è bufera, perché l’opposizione, dal Pd ad Avs fino al M5S, ne chiede le le dimissioni. Quando e dove Evangelisti ottenne il falso green pass. I fatti risalgono al 13 dicembre 2021, in piena epoca Covid, quando chi non era vaccinato (con l'immunizzazione si otteneva il cosiddetto 'Super Green pass') poteva con un tampone negativo ottenere un Green pass ordinario valido 48 o 72 ore a seconda della tipologia del tampone (se antigenico o molecolare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falso tampone per il Green pass: bufera su Evangelisti, capogruppo FdI in Regione Emilia-Romagna. “Dimissioni” Articoli correlati Falso tampone per avere il Green pass: bufera Evangelisti, capogruppo FdI in Regione Emilia-Romagna. “Dimissioni”Bologna, 26 marzo 2026 – Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, è stata condannata a una multa di 3. “Tampone mai effettato per avere il Green pass”, la capogruppo di Fdi in Emilia-Romagna condannata. M5s, Pd e Avs: “Si dimetta”Una condanna per un presunto falso legato al Green pass riporta al centro del dibattito politico il tema del rispetto delle regole durante la... Contenuti e approfondimenti su Falso tampone per il Green pass bufera... Falso tampone per avere il Green pass: bufera Evangelisti, capogruppo FdI in Regione Emilia-Romagna. DimissioniLa capogruppo meloniana è stata condannata a 90 giorni (pena commutata in una multa da 3mila euro) per fatti avvenuti nel 2021, in piena epoca covid. Chiese un documento verde per Whatsapp, senza pas ... msn.com Capogruppo Fdi in Regione condannata per falso tampone per un Green passIl fatto sarebbe avvenuto nel 2021 in una farmacia a Pistoia: 6 mesi di reclusione convertiti in una multa di 3.150 euro. Pd e Avs: Si dimetta ... rainews.it