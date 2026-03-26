Martedì 26 marzo 2026, in Emilia-Romagna, una rappresentante di Fratelli d’Italia è stata condannata a una multa di 3.000 euro dopo essere stata coinvolta in un caso relativo a un falso tampone utilizzato per ottenere il Green pass. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e richieste di dimissioni da parte di alcuni esponenti. La condanna si riferisce a un procedimento giudiziario legato a pratiche illecite per certificazioni sanitarie.

Bologna, 26 marzo 2026 – Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, è stata condannata a una multa di 3.150 euro per aver chiesto un falso tampone al fine di ottenere il Green pass. E ora sulla meloniana è bufera, perché l’opposizione, dal Pd ad Avs fino al M5S, ne chiede le le dimissioni. Quando e dove Evangelisti ottenne il falso green pass. I fatti risalgono al 13 dicembre 2021, in piena epoca Covid, quando chi non era vaccinato (con l'immunizzazione si otteneva il cosiddetto 'Super Green pass') poteva con un tampone negativo ottenere un Green pass ordinario valido 48 o 72 ore a seconda della tipologia del tampone (se antigenico o molecolare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falso tampone per avere il Green pass: bufera Evangelisti, capogruppo FdI in Regione Emilia-Romagna. “Dimissioni”

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