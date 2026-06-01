La senatrice ha sottolineato a Foggia la necessità di più risorse e strumenti per gli enti locali. Ha evidenziato anche l'importanza di un ascolto costante per affrontare le questioni legate alla legalità. La sua dichiarazione arriva in un contesto di richieste di interventi concreti per migliorare la situazione nei territori. Nessuna altra informazione specifica sui dettagli delle proposte o sui tempi di attuazione è stata fornita.

“I sindaci non devono essere lasciati soli: servono risorse, strumenti e ascolto per contrastare mafie, povertà e marginalità” Si è svolto venerdì scorso, presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia, l’incontro promosso dal Partito Democratico della Capitanata dal titolo “Dalla parte giusta. Legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei territori”, alla presenza della senatrice Vincenza Rando, componente della Segreteria nazionale del PD e responsabile nazionale per il contrasto alle mafie, la legalità e la trasparenza. “Ho incontrato tanti amministratori del Partito Democratico di questo territorio – ha dichiarato la senatrice Vincenza Rando – e abbiamo ragionato insieme su un tema che rappresenta una priorità assoluta: il contrasto alle mafie e alle forme di occupazione dei territori da parte della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Legalità, la senatrice Rando a Foggia: Servono risorse, strumenti e ascolto per gli enti locali

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