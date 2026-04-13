Confartigianato e Casartigiani Palermo plaudono alla nuova legge sull' artigianato | Servono controlli efficaci degli enti locali

Confartigianato e Casartigiani Palermo hanno commentato positivamente l’approvazione di una nuova legge nazionale dedicata al settore artigianale. La normativa stabilisce che una persona può definirsi artigiana solo se è iscritta regolarmente all’Albo. Le associazioni hanno sottolineato che, per far rispettare questa regola, sono necessari controlli più efficaci da parte degli enti locali. La legge entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione.