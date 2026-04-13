Confartigianato e Casartigiani Palermo plaudono alla nuova legge sull' artigianato | Servono controlli efficaci degli enti locali
Confartigianato e Casartigiani Palermo hanno commentato positivamente l’approvazione di una nuova legge nazionale dedicata al settore artigianale. La normativa stabilisce che una persona può definirsi artigiana solo se è iscritta regolarmente all’Albo. Le associazioni hanno sottolineato che, per far rispettare questa regola, sono necessari controlli più efficaci da parte degli enti locali. La legge entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione.
Confartigianato e Casartigiani Palermo esprimono forte soddisfazione per l’approvazione della nuova legge nazionale che tutela il settore: da oggi, potrà definirsi artigiano solo chi è regolarmente iscritto all'Albo. La norma colpisce duramente l’abusivismo nel territorio palermitano, prevedendo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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