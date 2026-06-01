Lega Maria Elena Iaverone negli organismi regionali del partito

Notizia in breve

Maria Elena Iaverone è stata inserita negli organismi regionali della Lega in Campania. La scelta fa parte di un processo di rafforzamento del partito sui territori, coinvolgendo amministratori e dirigenti che si sono distinti per competenza e impegno. La presenza di figure come Iaverone mira a consolidare la presenza regionale del partito. La strategia si concentra sulla rappresentanza di amministratori locali con esperienza. La Lega prosegue quindi nel suo percorso di radicamento territoriale.