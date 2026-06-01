Lega Maria Elena Iaverone negli organismi regionali del partito
Maria Elena Iaverone è stata inserita negli organismi regionali della Lega in Campania. La scelta fa parte di un processo di rafforzamento del partito sui territori, coinvolgendo amministratori e dirigenti che si sono distinti per competenza e impegno. La presenza di figure come Iaverone mira a consolidare la presenza regionale del partito. La strategia si concentra sulla rappresentanza di amministratori locali con esperienza. La Lega prosegue quindi nel suo percorso di radicamento territoriale.
La Lega Campania continua il percorso di rafforzamento e radicamento sui territori attraverso il coinvolgimento di amministratori e dirigenti che hanno dimostrato competenza, impegno e capacità di rappresentanza.Nuovi ingressi nella LegaNella prossima Direzione regionale, convocata dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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