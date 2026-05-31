Il Commissario provinciale della Lega ha nominato Maria Sabina Galasso come nuovo coordinatore cittadino ad Avellino. Iaverone è stato inserito nel direttivo provinciale del partito. La nomina è stata decisa dal Commissario provinciale, in accordo con il Coordinatore regionale della regione. La comunicazione ufficiale è arrivata da un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di mandato.

Tempo di lettura: 2 minuti. – Il Commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, d’intesa con il Coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, ha nominato Maria Sabina Galasso nuovo Commissario cittadino della Lega Avellino. La decisione è maturata alla luce degli importanti risultati elettorali conseguiti dalla dottoressa Galasso, alla quale viene affidato il compito di riorganizzare e rilanciare l’attività del partito nel capoluogo irpino, rafforzandone la presenza politica e il radicamento sul territorio. «Siamo convinti che Maria Sabina Galasso saprà guidare questa nuova fase con entusiasmo, competenza e capacità di coinvolgimento, contribuendo alla crescita della Lega nella città di Avellino e alla costruzione di una proposta politica sempre più vicina ai cittadini», dichiara Luigi Barone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega: Galasso coordinatrice ad Avellino, Iaverone nel direttivo provinciale

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