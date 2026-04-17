Al PalabancaEventi concerto del quartetto d' archi dell' Orchestra giovanile Cherubini

Domenica 19 aprile alle 18, nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi di via Mazzini, si terrà un concerto organizzato dalla Società dei Concerti di Piacenza. Il programma prevede l'esecuzione di brani di Franz Joseph Haydn e Pëtr Il’ic Tchaikovsky da parte del Quartetto d’archi dell’Orchestra giovanile Cherubini. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente dedicato alla musica classica.

Domenica 19 aprile, alle ore 18, la Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi di via Mazzini ospiterà – a cura della Società dei Concerti di Piacenza – il concerto con musiche di Franz Joseph Haydn (1732-1809) e Pëtr Il’ic Tchaikovsky (1840-1893) eseguite dal Quartetto d’archi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Empoli, concerto del quartetto d’archi tra Haydn e SostakovicEmpoli, 18 febbraio 2026 - Dopo il successo dei primi due concerti, prosegue la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, promossa... Quartetto d’archi Melos Aureum presenta ‘Concerto per la Giornata del Malato’ a Vieste**Un concerto per la sofferenza: il quartetto d’archi Melos Aureum suona a Vieste per la “Giornata del Malato”** Mercoledì 11 febbraio alle 19. Una raccolta di contenuti Si parla di: PalabancaEventi, musica da camera tra Romanticismo e Impressionismo; Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 19 aprile 2026. PalabancaEventi, lunedì musica da camera tra Romanticismo e ImpressionismoNuovo appuntamento culturale lunedì 20 aprile, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza con il concerto di ... piacenzasera.it