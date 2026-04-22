Il concerto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Perugia

Il 28 aprile alle 21,00 presso l’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro si terrà un concerto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Perugia. L’evento sarà diretto e concertato dal maestro Marco Fiorini. La serata vedrà l’esecuzione di brani eseguiti dall’orchestra composta da musicisti del conservatorio. L’appuntamento è previsto in una location situata in provincia di Arezzo.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Concerto dell’ Orchestra d’Archi del Conservatorio di Perugia. Maestro concertatore e direttore sarà Marco Fiorini, appuntamento all’Auditorium di Santa Chiara di Sansepolcro martedì 28 aprile alle ore 21,00. L'evento è a conclusione di un progetto del Conservatorio in collaborazione con Licei e Scuole Musicali del territorio, che vede come referente la docente di violoncello Nadia Rossetti. Il Centro Studi Musicali della Valtiberina ha aderito al progetto e motivo di particolare soddisfazione, oltre al fatto di ospitare il concerto di debutto di questa formazione, è la presenza in orchestra della nostra giovanissima concittadina Greta Bragagni, iscritta nella classe di violino della nostra docente Eloise Hellyer.🔗 Leggi su Lanazione.it

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