Il giocatore ha manifestato un malessere che si era già percepito nelle settimane precedenti. Le sue dichiarazioni e il comportamento in allenamento hanno alimentato dubbi tra i membri della squadra e dello staff tecnico. La società ha deciso di mantenere il giocatore nel gruppo senza cederlo in questa sessione di mercato. La questione ha suscitato discussioni interne, ma al momento non ci sono state azioni ufficiali o cambiamenti nelle strategie di mercato.

Una semplice presa d'atto. Non incredulità, e nemmeno sconforto, perché in fondo è qualcosa che - a determinate condizioni - sta bene a tutti e che in qualche modo si poteva mettere nel conto. Il Milan prende atto delle modalità con cui Leao si è di fatto messo sul mercato, dando l'addio al Diavolo, ma di certo non brinda per le tempistiche e le modalità scelte dal portoghese. Diciamo che il club probabilmente non si aspettava una presa di posizione così forte e così unilaterale in questo momento. Il che certifica e sottolinea come allo stato attuale il Milan sia senza governanti, senza una colonna vertebrale: vale qualsiasi cosa, può succedere qualsiasi cosa, anche perché i pochissimi reduci dall'epurazione "cardinaliana" sono comunque impegnati nel valutare le strade migliori per riempire le poltrone vacanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao shock? Stupiscono i modi più che la sostanza. E per il Milan resta un asset da non svendere

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