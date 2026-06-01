L’E80 perde a Sora l’imbattibilità Ma c’è un’altra chance promozione

Notizia in breve

L’E80 Castelnuovo Monti ha perso contro la squadra di Sora, che ha vinto con un punteggio di 74-63. La partita si è svolta in trasferta per Castelnuovo Monti e ha portato alla perdita dell’imbattibilità della squadra ospite. I punti dei giocatori di Sora sono stati distribuiti tra vari elementi, con la squadra che ora ha una seconda chance per ottenere la promozione.