L’E80 perde a Sora l’imbattibilità Ma c’è un’altra chance promozione
L’E80 Castelnuovo Monti ha perso contro la squadra di Sora, che ha vinto con un punteggio di 74-63. La partita si è svolta in trasferta per Castelnuovo Monti e ha portato alla perdita dell’imbattibilità della squadra ospite. I punti dei giocatori di Sora sono stati distribuiti tra vari elementi, con la squadra che ora ha una seconda chance per ottenere la promozione.
PALLACANESTRO SORA 74 E80 CASTELNOVO MONTI 63 PALLACANESTRO SORA: Gerlero 12, La Pietra ne, Columbano, Sollitto 3, Callara 18, De Pippo 9, Baissero 4, Marchione ne, Zorat 17, Favoriti ne, Ausiello 9, Russo 2. Allenatore: Calcabrina. E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Bertucci ne, Rivi ne, Rossi M. 3, Costantino ne, Bucci, Reale 15, Longagnani 15, Samake Krajnc 6, Rossi F. 14, Morini, Mallon, Parma Benfenati 10. Allenatore: Vozza. Arbitri: Carnevale di Roma e Andreola di Roma. Parziali: 16-14; 38-25; 56-52. Sfuma il primo tentativo di conquistare la promozione per la E80 Group Lg Competition che viene sconfitta dalla Pallacanestro Sora con il punteggio finale di 74-63. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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