Le autorità hanno comunicato che l'aeroporto Gino Lisa ha registrato circa 2.500 movimenti aerei nel primo trimestre dell'anno, con un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono stati trasportati circa 4.200 passeggeri, in aumento del 10%. La gestione dei voli è affidata a due compagnie, con rotte principalmente nazionali e alcune internazionali. Nessuna novità sui progetti di ampliamento o nuove rotte è stata annunciata.

Ormai è troppo tempo che ascoltiamo tante, troppe voci su quelle che sono le vicendepresenti e quali siano le future certezze sull’aeroporto del nostro territorio il “Gino Lisa”.Forse un po' contrariati e un po' delusi abbiamo deciso di cominciare a dire anche Noi laNostra e quale sia la verità che viene fuori da tutta una serie di valutazioni numeriche.Ad alcuni potrà anche sembrare una voce un po' al di fuori del coro ma questa situazione, viassicuriamo, non ci porterà nessun rammarico. Dice un mio caro amico socio del Comitato VGL che un comitato autorevole, che si rispetti,deve informare i suoi soci non raccontando loro solo ciò che fa piacere sentire, ma deveraccontare a loro anche una verità non piacevole che si esprime anche attraverso i numeri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Le verità sui numeri dell’aeroporto Gino Lisa”

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AEROPORTO DI FOGGIA IN CRESCITA

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