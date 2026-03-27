Il progetto ' Breath' per il Gino Lisa | come l' aeroporto diventerà hub strategico per Grecia e Balcani
È in fase iniziale il progetto di un nuovo hub multifunzionale di protezione civile presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Il piano mira a trasformare la struttura in un punto di collegamento strategico per voli verso la Grecia e i Balcani. Attualmente, il progetto si trova ancora nella fase preliminare, senza dettagli definitivi o accordi ufficiali.
Appaltato il primo livello di progettazione. L’operazione rientra nel Progetto ‘Breath’ finanziato con fondi del Programma Interreg Grecia-Italia Appaltato il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Pfte), che costituisce il primo livello della progettazione. La posizione strategica dell’Hub consentirà di operare a supporto anche di Grecia, Croazia, Montenegro, Albania, Bosnia ed Erzegovina. Tutti i del progetto Breath e le due soluzioni . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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