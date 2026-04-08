Il rappresentante di un partito politico ha espresso soddisfazione per il progetto di creare un distaccamento dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Resta invece in sospeso la questione della continuità territoriale, sulla quale non sono stati comunicati aggiornamenti recenti. La notizia riguarda il settore dei servizi di emergenza e il potenziamento delle infrastrutture sul territorio.

“Accolgo con soddisfazione il progetto per il distaccamento dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia.È un risultato concreto, per il quale mi sono battuta con determinazione in questi anni, portando il tema all’attenzione del Parlamento e del Governo — perché le risorse non arrivano da sole e, se non vengono indirizzate con chiarezza, rischiano di non arrivare mai. Il dato è pubblico: quei 9 milioni sono inseriti nell’Accordo per la Coesione della Regione Puglia, sottoscritto il 29 novembre 2024 dal Governo e dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gino Lisa, Fallucchi (FDI): “Sui Vigili del Fuoco arrivano i fatti. Sulla continuità territoriale si attende ancora”

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