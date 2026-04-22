Urla di una donna alla Rotonda Diaz | la polizia interviene e arresta due uomini

Nel pomeriggio di martedì, una donna ha urlato alla Rotonda Diaz, attirando l’attenzione dei passanti. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto e ha arrestato due uomini, rispettivamente di 42 e 22 anni, entrambi con precedenti. Sono stati fermati con l’accusa di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due soggetti coinvolti.

Nel pomeriggio di martedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, entrambi con precedenti di polizia, per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, rapina al supermercato: la Polizia interviene e arresta due uomini armati di fucileTentata rapina armata in un supermercato di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di... Rissa alla stazione di Cisterna: polizia interviene, due uomini resistono all’identificazione. Indagini in corso.Scazzottata alla stazione di Cisterna: intervento della polizia e un dibattito sulla sicurezza Una lite scoppiata sabato 14 febbraio 2026 alla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Sueli Leal Barbosa, in aula le urla strazianti della donna prima che si lanciasse nel vuoto; Dino vive nel cuore di Foggia, la città urla il nome del personal trainer: Sia fatta giustizia; Donna uccisa a Is Corrias? Le urla e il sangue in casa; Nessuna tempesta può abbattere chi rimane saldo in Cristo. Urla di una donna alla Rotonda Diaz: la polizia interviene e arresta due uominiNel pomeriggio di martedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, entrambi con precedenti di polizia, per rapina ... napolitoday.it Dramma a Catanzaro, una donna di getta dal balcone con i suoi figli; tre morti e una bambina in gravi condizioniAl momento della tragedia in casa c'era anche il marito della donna e padre dei bambini: stava dormendo ed è stato svegliato dalle urla. La madre omicida suicida aveva manifestato qualche disagio di n ... rtl.it «Don Tonino Bello, dacci il coraggio di gridare la pace tra le urla della guerra, di stare con le vittime senza diventare tifosi della vendetta e di commemorarti di meno e seguirti di più» Omelia della Messa per il 33° anniversario della morte di don Tonino Bello. - facebook.com facebook C'è chi urla di gioia. E chi guarda. Pazza #Inter #amala #InterComo #CoppaItalia x.com