Le università romane e quelle italiane restano fuori dalla classifica delle 100 migliori al mondo

Non c’è nessuna università romana, né italiana, nella classifica dei 100 atenei migliori al mondo. Il dato emerge dall’edizione 2026 della Global 2000 list del Center for world university rankings. A ottenere il miglior posizionamento è la Sapienza, al 129esimo posto. L’ateneo di piazzale Aldo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Classifica Università: Bologna tra le migliori al mondo per reputazione e ricercaL'Università di Bologna si posiziona come la prima in Italia e tra le prime 50 nel mondo in base alla nuova edizione del QS World University Rankings...

Qs Ranking 2026, Università La Sapienza migliore al mondo in Lettere Classiche: la classifica delle italianeSecondo la classifica QS 2026, l'ateneo con il miglior punteggio globale è un'università italiana specializzata in Lettere Classiche.

Temi più discussi: Chi gestisce le università online romane e qual è il loro valore economico; UniSTUD 2026: alla LUMSA si svolge il 10° Coordinamento Nazionale; Come erano assemblate, riparate e fissate sculture e architetture dell'antica Roma? Una ricerca lo spiega; A San Paolo uan staffetta di dodici ore di nuoto per combattere la sclerosi multipla.

Come venivano assemblate le sculture romane: lo spiega il progetto HARMOGE Università di Pisa, Ca’ Foscari, CNR e Museo Nazionale Romano studiano tecniche e materiali usati nell’antichità per fissare e restaurare statue e decorazioni architettoniche x.com

Le università romane (e quelle italiane) restano fuori dalla classifica delle 100 migliori al mondoIl dato emerge dall’edizione 2026 della Global 2000 list del Center for world university rankings. Il miglior posizionamento lo ottiene la Sapienza, al 129esimo posto ... romatoday.it

Qualcuno qui ha provato ad allenarsi come un oratore romano/greco? reddit

Università, la classifica Cwur: le italiane arretrano. Assalto delle cinesi e troppo pochi fondi per la ricercaLa Sapienza guida la classifica delle italiane ma è soltanto 129esima. Quattro atenei su cinque perdono posizioni. Il tema dei finanziamenti e la competizione globale ... corriere.it