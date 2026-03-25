Classifica Università | Bologna tra le migliori al mondo per reputazione e ricerca

L'Università di Bologna si posiziona come la prima in Italia e tra le prime 50 nel mondo in base alla nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, che valuta le università in base a reputazione e ricerca nelle singole discipline. La classifica, pubblicata di recente, assegna all'ateneo italiano 16 prime posizioni nel paese e nove nel ranking globale.

Bologna, 25 marzo 2026 – L’Università di Bologna è 16 volte prima in Italia e 9 volte nella top 50 mondiale all’interno della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica inglese che valuta il posizionamento degli atenei sulle singole discipline accademiche. L’Alma Mater è presente in classifica con 50 materie (nel 2025 erano 47), a dimostrazione della propria ampia caratterizzazione multidisciplinare e dell’alta qualità della didattica e della ricerca in tutti i settori. A livello italiano, l’Università di Bologna si conferma ai vertici del panorama accademico, comparendo al primo posto in classifica in 16... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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