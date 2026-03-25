Qs Ranking 2026 Università La Sapienza migliore al mondo in Lettere Classiche | la classifica delle italiane

Secondo la classifica QS 2026, l'ateneo con il miglior punteggio globale è un'università italiana specializzata in Lettere Classiche. Al secondo posto si trovano un istituto tecnico e una scuola superiore di economia e finanza. La graduatoria include anche altre università italiane, con diversi atenei che si posizionano tra i primi in varie categorie di studio.

L’Italia premiata nella classifica delle migliori università del mondo. La Sapienza di Roma si conferma per il sesto anno consecutivo la migliore università al mondo per Lettere Classiche e Storia Antica. Ottimi risultati anche per il Politecnico di Milano, la Bocconi e la Normale di Pisa. Nonostante tutto, il sistema accademico italiano regge il confronto con le potenze Usa, asiatiche ed europee, piazzando numerosi corsi di studio nelle prime 50 posizioni mondiali. La top mondiale: Sapienza in vetta Il primato della Sapienza di Roma negli studi classici non è più una sorpresa, ma una conferma. L’ateneo capitolino infatti mantiene il primo posto al mondo per il sesto anno consecutivo, superando istituzioni storiche come Oxford (scesa al quarto posto) e i giganti cinesi di Shanghai e Pechino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Qs Ranking 2026, Università La Sapienza migliore al mondo in Lettere Classiche: la classifica delle italiane Articoli correlati Università, classifica mondiale: La Sapienza al primo posto in Lettere classiche e Storia anticaUn’eccellenza non soltanto italiana ma riconosciuta in tutto il mondo: l’Università La Sapienza di Roma è ancora una volta davanti a tutte (sesto... La Sapienza al primo posto nel mondo per Lettere classicheAGI - L'Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo. Contenuti e approfondimenti su Lettere Classiche Qs Ranking 2026, Università La Sapienza migliore al mondo in Lettere Classiche: la classifica delle italianeLa classifica delle migliori università 2026: la Sapienza è prima al mondo. Anche Politecnico, Bocconi e Normale di Pisa tra le eccellenze globali ... virgilio.it QS Rankings by Subject 2026: la Sapienza si conferma la migliore nelle Lettere Classiche, ecco i top atenei al mondoL'Italia trionfa nei QS Rankings 2026: la Sapienza è prima al mondo in Lettere Classiche. Scopri i piazzamenti eccellenti di PoliMi, Bocconi e degli altri atenei. skuola.net