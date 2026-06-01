Yago Dos Santos non farà parte della rosa titolare nella prossima partita. Secondo fonti dall’Arcoveggio, il giocatore sarà escluso dalla formazione e si accomoderà in tribuna. La gestione della squadra non prevede modifiche nel turnover e finora l’Arena ha registrato un numero ridotto di spettatori.

Niente cambio di direzione nel turnover. Yago Dos Santos (nella foto Ciamillo), secondo le ultime indicazioni che arrivano dall’Arcoveggio, dovrebbe accomodarsi in tribuna. Condizionale d’obbligo perché coach Jakovljevic ha sempre detto di volersi prendere anche tutta l’ultima mattinata di riflessione, per dribblare, influenze, raffreddori o mal di pancia. Yago in parterre così come capitan Pajola e Derrick Alston Junior. Quel che è certo, però, è che forse quella odierna è l’ultima chiamata per Alen Smailagic, il peggiore nella gara di sabato. C’è da registrare, però, un’altra assenza pesante in casa Virtus. Chi è mancato, a partire dai quarti di finale, è stato il grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ultime. Yago fuori dai dodici. Poco pubblico finora all’Arena

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