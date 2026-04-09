Arena Flegrea nasce Arena On Stage | il pubblico sale sul palco e rivoluziona l’esperienza live

L’Arena Flegrea ha annunciato il debutto di “Arena On Stage”, un progetto che permette agli spettatori di salire direttamente sul palco durante gli eventi. Questa iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di vivere l’esperienza dello spettacolo in modo differente, condividendo il palco con artisti e performer. L’obiettivo è trasformare l’interazione tra pubblico e spettacolo, creando un nuovo modo di fruire gli eventi dal vivo.

L’Arena Flegrea porta il pubblico sul palco per una nuova fruizione dello spettacolo dal vivo. Nell’affascinante cornice della più grande arena all’aperto del sud Italia nasce un’esperienza scenica che ribalta il punto di vista tradizionale, trasformando il palco nel luogo dell’incontro diretto tra artisti e pubblico. Ecco ARENA ON STAGE il progetto che propone una curiosa modalità di fruizione dello spazio scenico che accoglie 600 spettatori accanto ai protagonisti dello show, mentre la maestosa cavea dell’Arena Flegrea diventerà lo sfondo scenografico naturale. Rovesciando simbolicamente e percettivamente la scena: il pubblico non osserva più lo spettacolo da lontano, ma ne diventa parte integrante, immerso nella stessa dimensione creativa e narrativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena On StageAll'Arena Flegrea anche il pubblico finisce sul palco grazie al nuovo format "Arena On Stage" inaugurato dal dj e producer francese Folamour. Folamour all’Arena Flegrea: 600 persone sul palco per un set unicoSabato 11 aprile, l’Arena Flegrea di Napoli ospiterà il dj e producer francese Folamour per una serata che segna la fase ufficiale del progetto Arena... Temi più discussi: All'Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena on stage; All'Arena Flegrea il pubblico sale sul palco: nasce Arena On Stage; L’Arena Flegrea lancia un nuovo format con gli spettatori sul palco; Sal Da Vinci allunga il tour, le nuove date dei concerti. Arena on Stage, all'Arena Flegrea il pubblico sale sul palcoL'Arena Flegrea porta il pubblico sul palco. Nella più grande arena all'aperto del sud Italia nasce un'esperienza scenica che ribalta il punto di vista tradizionale, trasformando il palco nel luogo de ... ansa.it ALL’ARENA FLEGREA IL PUBBLICO FINISCE SUL PALCO NASCE IL NUOVO FORMAT ARENA ON STAGEL’Arena Flegrea porta il pubblico sul palco per una nuova fruizione dello spettacolo dal vivo. Nell’affascinante cornice della più grande arena all’aperto del sud Italia nasce un’esperienza ... magazinepragma.com All’Arena Flegrea succede qualcosa di inedito: il pubblico non resta più sotto il palco, ma ci sale sopra. Un nuovo format che rivoluziona il modo di vivere la musica dal vivo a Napoli. - facebook.com facebook