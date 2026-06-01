Le tue mani per la vita | lezioni gratuite di primo soccorso nel Municipio V
Venerdì 5 giugno, alle 15.30, nella sala consiliare del Municipio V, si terrà un corso gratuito di primo soccorso intitolato ‘Le tue mani per la vita’. L’iniziativa offre lezioni di base per imparare a intervenire in situazioni di emergenza e salvare vite umane. L’evento si svolge in piazza Bellini 1 e mira a coinvolgere i partecipanti in un percorso pratico e accessibile. La partecipazione è aperta a tutti senza costi.
Un’opportunità concreta per imparare a salvare vite umane. Venerdì 5 giugno, a partire dalle 15.30, la sala consiliare del Municipio V (situata in piazza Bellini 1) ospiterà il corso gratuito introduttivo al primo soccorso denominato ‘Le tue mani per la vita’. L'iniziativa è stata organizzata e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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