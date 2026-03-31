Preghiera della sera 31 Marzo 2026 | metto la mia vita fra le Tue mani e salvami da ogni male

Nella serata del 31 marzo 2026, viene recitata una preghiera che invita a affidare la propria vita a una presenza superiore e a chiedere protezione da ogni male. La preghiera si conclude con una richiesta di salvezza e di pace, sottolineando l’importanza di mantenere la fede e di confidare in un intervento divino. Si tratta di una tradizione che si ripete quotidianamente in diversi contesti religiosi.

A fine giornata, recitiamo la preghiera della sera per chiedere al Padre di restare saldi nella fede e consegnare con fiducia la nostra vita nelle Sue mani, certi che ci libererà da ogni male e ci donerà la vera pace. Preghiera della sera, 31 Marzo 2026: “Rinsaldami nello Spirito Santo” – lalucedimaria.it Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 31 Marzo 2026: metto la mia vita fra le Tue mani e salvami da ogni male Articoli correlati Preghiera della sera 17 Gennaio 2026: “Accoglimi tra le Tue braccia”Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione,... Preghiera della sera, 16 Febbraio 2026: “Signore mostrami le Tue vie”Affidiamo al Cuore di Gesù le fatiche e gli errori di questo lunedì oramai al termine, con la preghiera della sera per ritrovare la serenità profonda... Aggiornamenti e notizie su Preghiera della Discussioni sull' argomento Triduo Pasquale 2026; Torna la processione del Gesù morto e della Desolata. Sosta di preghiera in Piazza Duomo; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 31 marzo 2026 - Moked; Israele, la polizia impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Motivi di sicurezza, lo sapeva. Il Patriarcato: Decisione grave. Poi Netanyahu dà il via libera. Preghiera della sera, 28 Marzo 2026: aiutami ad essere strumento di pace e riconciliazioneAffidiamo la notte a Maria con la preghiera della sera per consegnare ogni affanno e ritrovare la pace in un riposo sereno. lalucedimaria.it Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, conclude con una preghiera il suo intervento d’apertura nel briefing di oggi, 31 marzo, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. “I prossimi giorni della guerra saranno decisivi. L’Iran lo sa, e non possono farci quasi - facebook.com facebook Diocesi: i riti della Settimana Santa nel segno della preghiera per la pace x.com