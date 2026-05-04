Il 4 maggio 2026, i Lions Club della provincia di Pistoia hanno organizzato un corso di primo soccorso rivolto a un gruppo di detenuti presso la casa circondariale locale. Durante l’evento, è stato anche consegnato un defibrillatore. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione e migliorare la sicurezza all’interno della struttura.

Pistoia, 4 maggio 2026 – I Lions Club della Provincia di Pistoia hanno promosso un corso di primo soccorso per un gruppo di detenuti della casa circondariale di Pistoia alla quale hanno donato anche un defibrillatore. L’iniziativa rientra nelle finalità umanitarie dei Lions e nel contempo nelle attività trattamentali e formative rivolte alla popolazione detenuta dalla direzione della casa circondariale di Pistoia. E’ stato organizzato un corso di ’Esecutore BLSD Adulto e Pediatrico’ e di apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il corso, che si è tenuto presso la sala colloqui dell’istituto penitenziario, ha interessato...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lezioni di primo soccorso in carcere. Donato anche un defibrillatore. Obiettivo: inclusione e sicurezza

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