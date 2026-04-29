Nell'aeroporto di Firenze, agenti dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza hanno sequestrato più di 5.000 medicinali, tra cui compresse, flaconi e fiale. In totale, sono state denunciate nove persone coinvolte nell'operazione. Il comunicato ufficiale riferisce che il sequestro riguarda prodotti di provenienza sconosciuta, non autorizzati e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Sono oltre 5.000 – come fa sapere un comunicato – i medicinali, tra compresse, flaconi e fiale, introdotti illegalmente sul territorio italiano, sequestrati nel corso del 2025 e 9 persone denunciate, durante i controlli presso l’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, eseguiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e della guardia di finanza. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di prodotti provenienti da circuiti produttivi clandestini localizzati in Sud America e nel Sud-Est asiatico, si spiega in una nota, privi di qualsiasi certificazione di qualità, tracciabilità e autorizzazione sanitaria. Di particolare rilievo un recente intervento che, in un’unica operazione, ha consentito di sequestrare oltre 1.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze: sequestrati 5mila medicinali (9 le persone denunciate) da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza

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