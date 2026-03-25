Durante il terzo turno di votazioni tra nove città candidate, Lille ha ottenuto la preferenza del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento europeo per ospitare la nuova sede dell'Agenzia europea delle dogane. La decisione ha visto Lille prevalere su Roma, che aveva anch'essa partecipato alla selezione. La scelta è stata comunicata ufficialmente al termine delle procedure di voto.

La città francese è stata scelta dal Consiglio Ue e dal Parlamento europeo per ospitare la nuova sede dell'Euca vincendo la sfida finale con la capitale che arriva solo seconda (su nove città candidate) Roma si candida a ospitare la nuova agenzia Ue per le dogane. Gualtieri e Giorgetti presentano il progetto Alla fine del terzo round di votazioni, tra le nove città candidate, Lille è stata scelta dal Consiglio Ue e dal Parlamento europeo per ospitare la nuova sede dell'Agenzia europea delle dogane (Euca) vincendo la sfida finale con Roma. La sede sarà ora inclusa nel regolamento complessivo di riforma doganale, sui cui negoziati politici tra Consiglio e Parlamento sono nelle fasi finali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Roma battuta: a Lille la nuova sede dell'Agenzia europea delle dogane

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