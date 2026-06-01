Le rinnovabili producono troppa energia quando non serve? L’Australia ha trovato una soluzione ma costa ancora tanto

In Australia, si è trovato un modo per gestire l'eccesso di energia prodotta dalle fonti rinnovabili quando non serve, anche se il metodo resta costoso. La questione principale riguarda la produzione di troppa energia quando la domanda è bassa, creando problemi di gestione della rete. Nonostante le soluzioni siano state adottate, i costi elevati continuano a rappresentare un ostacolo per la transizione energetica.

Per anni, il principale ostacolo della transizione energetica è stato produrre più elettricità da fonti rinnovabili. Oggi, almeno in alcune parti del mondo, il problema sta cambiando. Solare ed eolico continuano a crescere rapidamente, anche grazie agli incentivi pubblici e al crollo dei prezzi, ma sempre più spesso generano grandi quantità di energia in momenti della giornata in cui la domanda non è sufficiente ad assorbirla. In gergo tecnico, questo fenomeno si chiama overgeneration e si verifica quando la produzione di elettricità, soprattutto da impianti fotovoltaici, supera la capacità della rete o la domanda effettiva di cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Energie Rinnovabili spiegate semplice: Riassunto per l'Esame

Notizie e thread social correlati

“La politica non ha fatto il suo mestiere, ora serve un commissario per le rinnovabili bloccate”. Il presidente di Confindustria sbotta sull’energiaIl presidente di Confindustria ha dichiarato che la politica non ha svolto il suo ruolo e che è necessario un commissario per le rinnovabili, che...

Perdita in via IV Novembre. Cantina ancora allagata: "Qui serve una soluzione"I residenti di via IV Novembre nel centro storico di San Miniato hanno segnalato un'allagamento nella cantina di un edificio, che persiste ormai da...

Rinnovabili? Troppa energia nelle ore sbagliate: l'Europa va in over generation e lo spreco è pari ai consumi di tutta la città di LondraNelle ore centrali del giorno la produzione di energia solare spesso supera la domanda. La soluzione? La flessibilità dei consumi. Anche di noi piccoli consumatori ... corriere.it

Troppo caldo per il solare, troppo vento per le turbine: le rinnovabili reggono al clima che cambia?Negli ultimi giorni i prezzi di petrolio e gas hanno oscillato bruscamente a causa del controllo che l'Iran esercita sullo Stretto di Hormuz, un passaggio di 39 km da cui transita circa il 20 per ... it.euronews.com