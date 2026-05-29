Il presidente di Confindustria ha dichiarato che la politica non ha svolto il suo ruolo e che è necessario un commissario per le rinnovabili, che sono attualmente ferme. Ha sottolineato come le mancanze politiche e i limiti imposti dalle Regioni abbiano ostacolato lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Le sue parole sono arrivate in un contesto di critiche rivolte alle istituzioni per la gestione del settore energetico.

Le parole che non ti aspetti. Certo non dal presidente di Confindustria. Eppure sulle rinnovabili, sulle mancanze della politica e sui paletti delle Regioni, sbotta anche Emanuele Orsini. La sua è stata un’escalation. Tra le dichiarazioni recenti, ci sono state prima quelle pronunciate a margine del premio ‘Un fiore dall’argilla’ che gli è stato conferito dai Lions di Sassuolo, agli inizi di maggio: “Abbiamo tante concessioni ferme, si deve fare tutto per metterle a terra e, soprattutto, costruirne delle altre”. Poi le indicazioni emerse durante l’ assemblea di Confindustria qualche giorno fa: “Il problema va risolto subito. Bisogna mettere a terra il prima possibile le 4mila concessioni bloccate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La politica non ha fatto il suo mestiere, ora serve un commissario per le rinnovabili bloccate”. Il presidente di Confindustria sbotta sull’energia

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Key Pillars of the Green Hydrogen Roadmap by Mr James Mnyupe - Green Hydrogen Commissioner

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