Perdita in via IV Novembre Cantina ancora allagata | Qui serve una soluzione

I residenti di via IV Novembre nel centro storico di San Miniato hanno segnalato un'allagamento nella cantina di un edificio, che persiste ormai da diverse ore. La strada è stata interessata da una perdita d'acqua che ha causato l'accumulo di liquido nel sottosuoto, rendendo necessarie interventi urgenti. La situazione ha attirato l'attenzione di chi vive e lavora nella zona, chiedendo una soluzione definitiva al problema.

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Nuovo allarme, ieri, in via IV Novembre, nel cuore del centro storico di San Miniato: è tornata ad allargarsi proprio la stessa cantina dove lo scorso anno, alle soglie dell’estate, si riversò una perdita d’acqua molto copiosa che dette vita ad uno smottamento di terreno sul fronte valle, dove insistono gli orti. Allora fu necessario – in via precauzionale – evacuare anche delle famiglie dei palazzi frontisti al movimento franoso. Cos’è successo stavolta? Una nuova perdita d’acqua. Ma stavolta i proprietari della cantina si sono accorti della criticità quanto il livello dell’acqua aveva raggiunto circa il mezzo metro: con una pompa hanno provveduto a svuotare completamente la stanza, e al contempo hanno subito dato l’allarme facendo scattare l’immediata riparazione da parte di Acque Spa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perdita in via IV Novembre. Cantina ancora allagata: "Qui serve una soluzione" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: "Il Kursaal ancora chiuso è una vergogna, serve una soluzione urgente" Cremona, gravissimo ciclista investito in piazza IV NovembreCremona – Sono gravi le condizioni del ciclista cinquantenne che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo, è stato investito in piazza IV... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Perdita in via IV Novembre. Cantina ancora allagata: Qui serve una soluzione; Due incidenti in tangenziale: circolazione paralizzata, perdita di carico in carreggiata, due feriti e tratta chiusa; Cavour ridisegna piazza IV Novembre: meno auto, più spazio ai pedoni; Intramoenia Usl Vda in perdita, 'danno da 1,4 milioni'; 25 citati in giudizio alla Corte dei conti. Sassari, nuova rete idrica in via IV Novembre: possibili disagiPossibili disagi a Sassari nell’erogazione dell’acqua per martedì 31 marzo. In quella giornata Abbanoa collegherà la nuova reta idrica appena realizzata in via IV Novembre, iniziando i lavori di ... unionesarda.it Niente, mi spiace. Da quando sono su Youtube non mi servono nemmeno più i social, c'è l'algoritmo che lavora e porta i video a molte più persone, potenzialmente, di quante siano iscritte su X. C'ho l'invasione di interisti troll, è solo una perdita di tempo. Ci si x.com