Le iniziative di Acquario di Genova e Città dei Bambini e dei Ragazzi per il ponte del 2 Giugno

L’Acquario di Genova apre le porte per il ponte del 2 giugno con nuove esposizioni e attività educative. È stata inaugurata una vasca dedicata al Mediterraneo profondo, realizzata in collaborazione con un’università marchigiana nell’ambito del progetto REDRESS. Le iniziative coinvolgono anche la Città dei Bambini e dei Ragazzi, offrendo esperienze didattiche e divertenti per i visitatori.

Il mondo AcquarioVillage è pronto ad accogliere il pubblico tra novità ed esperienze edutainment. L’Acquario di Genova presenta la vasca espositiva dedicata al Mediterraneo profondo nata dalla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto REDRESS e propone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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