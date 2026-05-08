Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio si interroga sul possibile ritorno di un allenatore noto al Real Madrid, tra rumors e smentite. Nel frattempo, le panchine di alcune squadre italiane vedono frequenti cambiamenti, con nomi di spicco come Allegri e Sarri coinvolti in trattative e discussioni. La questione dei ritorni in panchina resta al centro di molte voci, mentre le squadre cercano stabilità e risultati.

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Mourinho rompe el silencio sobre su llegada al Real Madrid | Telemundo Deportes

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