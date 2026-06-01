Le pietre e la coscienza Matteo Musumeci mette in musica Pietro Calamandrei

Matteo Musumeci ha musicato un testo di Pietro Calamandrei intitolato “Le pietre e la coscienza”. La poesia include versi che fanno riferimento a un monumento e alla scelta delle pietre per costruirlo, con un richiamo alla responsabilità collettiva. La composizione si concentra su temi di memoria e identità, usando un linguaggio diretto e simbolico. Non sono presenti riferimenti a eventi o figure specifiche al di fuori del testo originale.

“Lo avrai camerata Kesselring il monumento che pretendi da noi italiani ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Ma soltanto col silenzio del torturati più duro d'ogni macigno”. Sono passati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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